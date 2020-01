A vitória do Sp. Braga na final da Taça da Liga sobre o FC Porto e as declarações de Sérgio Conceição no final da mesma fazem as manchetes dos três diários desportivos nacionais.

«Guerreiros de aço» titula O Jogo, enquanto o Record opta por destacar as palavras do treinador dos azuis e brancos com a manchete: «Fratura exposta.»

A Bola afirma que a Taça «Fica em casa», pois foi no próprio estádio que Rúben Amorim e os seus jogadores conquistaram o segundo troféu para o Sp. Braga.

Lá por fora, eco a derrota do Barcelona em Valência