O possível regresso do futebol em Portugal para concluir a edição 2019/2020 da I Liga continua a ser debatido entre as entidades competentes e é tema comum às manchetes desportivas desta quinta-feira.

«Luz verde para oito estádios», refere o jornal O Jogo, complementando que arrancam esta terça-feira «vistorias aos sete clubes que não são de nível 1», mas que se queixam «de falta de critério».

«Merecem mais do que o sexto lugar» é também uma das frases de destaque na capa deste jornal, citando Manuel Cajuda, técnico que devolveu o V. Guimarães à I Liga, há 13 anos.

O Record dá grande destaque a um plano de remodelação na academia do Sporting, em Alcochete. «Academia vai ter o dobro do tamanho», escreve o diário desportivo, falando em mudanças nas cadeiras do estádio, contratação de pessoal e uma renovada aposta digital.

Ainda as palavras de Rúben Semedo, central do Olympiakos: «Saída de Rúben Dias em nada influencia», diz o ex-Sporting, em alusão ao colega do Benfica, um dia após o mesmo jornal ter dado conta da hipótese do seu regresso a Portugal para os encarnados.

«Arrancam hoje vistorias aos estádios», é outro dos destaques, referindo que o Rio Ave deve jogar no Estádio do Dragão e que Aveiro pode ser palco da final da Taça.

«Vamos entrar a todo o gás» é a frase de destaque no jornal A Bola. As palavras são do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

«Inter pode pescar a dobrar no Dragão», em alusão a Corona e Luis Díaz e «Histórias do fim do jejum», sobre os 20 anos do título de 2000 do Sporting completam a manchete desta publicação.