O regresso da I Liga de futebol, confirmado para 4 de junho, faz as manchetes desportivas portuguesas desta quarta-feira, 13 de maio, bem como a possível sucessão na defesa do Benfica, de Rúben Dias por Rúben Semedo.

«Rúben por Rúben», escreve, nas gordas, o jornal Record, noticiando que o central português do Olympiakos está «na linha da frente» se Rúben Dias for transferido para outro clube.

«Liga volta a 4 de junho» e «Sporting quer sete milhões por Eduardo» são outros dos títulos deste jornal.

O jornal A Bola também destaca o regresso da I Liga: «Renascido a 4 de junho» e escreve ainda, sobre o Sporting: «Medina por ser solução para substituir Acuña: argentino do Talleres, 20 anos, analisado para o lado esquerdo».

«Faltam 22 dias», refere o jornal O Jogo, igualmente em alusão ao retorno do futebol em Portugal. «Corona é prioridade do Inter», escreve o mesmo diário desportivo, notando que o empresário do jogador do FC Porto confirma contactos dos italianos «antes da pandemia».