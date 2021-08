Depois da derrota frente ao Benfica B, o Penafiel voltou a vencer. Os durienses bateram, este sábado, o Casa Pia por 1-0, numa partida da terceira jornada da II Liga.



O único golo da partida foi anotado por Capela após assistência do ex-Sporting Bruno César.



Com esta vitória, a equipa orientada por Pedro Ribeiro chegou aos seis pontos e igualou provisoriamente o Sp. Covilhã e o Benfica B no topo da classificação. Já o Casa Pia é 11.º com três pontos.