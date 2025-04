Aaron Ramsey, médio de 34 anos – outrora no Arsenal e Juventus – vai assumir o comando técnico do Cardiff City para o que resta da temporada. O penúltimo classificado do Championship (II Liga inglesa) anunciou, este sábado, a solução para o despedimento de Omer Riza.

O Cardiff não vence há cinco jornadas e totaliza 42 pontos no 23.º lugar, a um ponto de lugar seguro. Até ao fecho do campeonato, o plantel agora às ordens de Ramsey vai jogar frente a Oxford United (19.º), West Brom (8.º) e Norwich (13.º).

Aaron Ramsey leva somente 11 jogos pelo emblema do País de Gales, não atuando desde 11 de março, uma vez que recupera de lesão.

Cardiff City FC can confirm that Omer Riza has been relieved of his duties as First Team Manager.



Aaron Ramsey will lead the Club for the remaining three games of the Championship season, beginning with Monday’s match at home to Oxford United.#CityAsOne