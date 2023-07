Óscar Cardozo, antigo jogador do Benfica, tem dado que falar no seu país natal. Aos 40 anos de idade continua a fazer abanar as redes ao serviço do Libertad e este domingo não foi exceção, ao apontar dois golos frente ao Guaraní. O primeiro foi um autêntico golaço.

O Libertad ganhou por 3-0 e é líder do campeonato paraguaio ao fim da segunda jornada do Torneo Clausura.

Veja aqui como foi: