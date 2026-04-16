Óscar Cardozo anunciou esta quinta-feira que pendurou as chuteiras, aos 42 anos. O avançado paraguaio coloca assim ponto final numa longa carreira, que marcou vários clubes. Entre os quais, e talvez sobretudo, o Benfica.

O paraguaio esteve sete temporadas na Luz e deixa naturalmente muitas saudades, pelos golos que marcou e pela história que escreveu no clube.

Ainda hoje Cardozo é para muitos adeptos uma memória de sorriso no canto da boca. Afinal de contas, marcou 172 golos pelo Benfica tornando-se o maior goleador estrangeiro das águias.

Aqui ficam 10 dos melhores no Benfica. Alguma lhe traz recordações especiais?

Livre vs Paços Ferreira (Liga 2009-2010)

Chapéu vs Bayer Leverkusen (Liga Europa 2012-2013)

Chapéu vs Olhanense (Liga 2010-2011)

Golo importante vs Fenerbahce (Liga Europa 2012-2013)

Golo vs Man. United (Liga dos Campeões 2011-2012)

Golo de meia volta vs Sporting (Taça de Portugal 2013-2014):

Livre rasteiro vs Sporting (Taça de Portugal 2013-2014):

Golo vs Bordéus (Liga Europa 2012-2013):

Golo de fora de área vs Beira Mar (Liga 2010-2011):

Golo de fora de área vs Sporting (Liga 2009-2010):