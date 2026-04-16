Cardozo
Há 3h e 3min
Top-10 de golos de Cardozo: algum lhe traz memórias especiais?
Não é fácil escolher um top-10 de Cardozo no Benfica quando o paraguaio marcou... 172 golos
Não é fácil escolher um top-10 de Cardozo no Benfica quando o paraguaio marcou... 172 golos
Óscar Cardozo anunciou esta quinta-feira que pendurou as chuteiras, aos 42 anos. O avançado paraguaio coloca assim ponto final numa longa carreira, que marcou vários clubes. Entre os quais, e talvez sobretudo, o Benfica.
O paraguaio esteve sete temporadas na Luz e deixa naturalmente muitas saudades, pelos golos que marcou e pela história que escreveu no clube.
Ainda hoje Cardozo é para muitos adeptos uma memória de sorriso no canto da boca. Afinal de contas, marcou 172 golos pelo Benfica tornando-se o maior goleador estrangeiro das águias.
Aqui ficam 10 dos melhores no Benfica. Alguma lhe traz recordações especiais?
Livre vs Paços Ferreira (Liga 2009-2010)
Chapéu vs Bayer Leverkusen (Liga Europa 2012-2013)
Chapéu vs Olhanense (Liga 2010-2011)
Golo importante vs Fenerbahce (Liga Europa 2012-2013)
Golo vs Man. United (Liga dos Campeões 2011-2012)
Golo de meia volta vs Sporting (Taça de Portugal 2013-2014):
Livre rasteiro vs Sporting (Taça de Portugal 2013-2014):
Golo vs Bordéus (Liga Europa 2012-2013):
Golo de fora de área vs Beira Mar (Liga 2010-2011):
Golo de fora de área vs Sporting (Liga 2009-2010):
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TAGS: Cardozo Benfica Golos Oscar Cardozo Adeus
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