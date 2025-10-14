Carecas
Há 2h e 4min
No dia mundial dos carecas, qual destas equipas é que ganhava?
O assunto é cabeludo: diga-nos de sua justiça!
Esta terça-feira, dia 14 de outubro, é o dia mundial dos carecas. O que nos empurra sempre para uma conversa de calvíce, forçada ou natural, entre outras excentricidades.
Mas porque falar de carecas apenas é redutor, e muitas vezes até pode ser interpretado como uma falta de respeito, juntamos-lhe outras obras de arte capilares: o corte degradé de Fernando Redondo, as madeixas longas de Cannigia (ele corria e elas iam atrás) e até o aspeto de vendedor de automóveis em segunda mão de Rivelino, no Brasil dos anos 70.
Bem vistas as coisas, são três equipas. Diga-nos agora, qual a mais forte?
Vote na sondagem associada a este artigo.
Qual a melhor equipa das três?
