Esta terça-feira, dia 14 de outubro, é o dia mundial dos carecas. O que nos empurra sempre para uma conversa de calvíce, forçada ou natural, entre outras excentricidades.

Mas porque falar de carecas apenas é redutor, e muitas vezes até pode ser interpretado como uma falta de respeito, juntamos-lhe outras obras de arte capilares: o corte degradé de Fernando Redondo, as madeixas longas de Cannigia (ele corria e elas iam atrás) e até o aspeto de vendedor de automóveis em segunda mão de Rivelino, no Brasil dos anos 70.

Bem vistas as coisas, são três equipas. Diga-nos agora, qual a mais forte?

Vote na sondagem associada a este artigo.

Qual a melhor equipa das três?

  •  71%
  •  5%
  •  24%
