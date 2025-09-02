O Estádio José Alvalade vai acolher um jogo de beneficência entre lendas do futebol português e do futebol mundial, a 15 de setembro, segundo anunciou esta terça-feira a Sport Global Charitable Foundation, organizadora do evento.

Com o objetivo de arrecadar mais de um milhão de euros para instituições de caridade, alguns dos maiores nomes da história da modalidade vão reunir-se dentro de duas semanas, no primeiro de uma série de encontros que decorrerão anualmente até 2030.

O evento vai colocar frente a frente as equipas de lendas do mundo e de Portugal, que reúne os antigos internacionais portugueses como Pepe, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Eliseu, Nani e Ricardo Quaresma, todos vencedores do Euro2016, além de Vítor Baía, Beto, Bosingwa, Jorge Andrade, Fábio Coentrão, Tiago Mendes, Maniche, Dani, Deco, Luís Figo, Simão Sabrosa, Nuno Gomes, Hélder Postiga e Pauleta, todos sob o comando de Costinha.

Comandadas pelo dinamarquês Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Sporting, as lendas mundiais terão Petr Cech, Edwin van der Sar, René Higuita, Cafú, Javier Zanetti, Carles Puyol, John Terry, Marco Materazzi, Roberto Carlos, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu, Gaizka Mendieta, Kaká, Gheorghe Hagi, Marek Hamsik, Alessandro Del Piero, Henrik Larsson, Michael Owen e Hristo Stoichkov.

Desse lote também fazem parte o grego Giorgos Karagounis e o búlgaro Krasimir Balakov, antigos médios de Benfica e Sporting, respetivamente, além do ponta de lança argentino Javier Saviola, que também representou as águias.

O evento começa às 18h00, com a chegada dos jogadores ao Estádio José Alvalade, duas horas antes do apito inicial, que vai contar com um espetáculo musical ao intervalo do encontro.

Três dias depois, a 18 de setembro, o recinto do Sporting acolherá a receção leonina aos cazaques do Kairat Almaty, na primeira de oito jornadas da fase de liga da Liga dos Campeões.