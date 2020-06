Depois de 11 anos vinculado ao Everton, Luke Garbutt terminou contrato e deixou os toffees na segunda-feira – esta época esteve por empréstimo no Ipswich Town.

Ora, em conferência de imprensa, Carlo Ancellotti foi questionado sobre a saída de Garbutt. O problema? O técnico do emblema inglês não conhecia o jogador.

«Quem?», começou por questionar Ancelotti ao assessor do Everton. «Desculpe, mas estou surpreendido com esta pergunta, não sei», acrescentou depois.

Nas redes sociais, o próprio Garbutt respondeu com fair-play ao treinador de 61 anos.

«Aí tem, Carlo, olha o que perdeu», escreveu, com um vídeo acompanhado de alguns lances seus. «Preferia olhar pelo lado engraçado do que interpretar isto como uma falta de respeito do treinador e do clube», disse ainda.

Don’t get it twisted I chose to find the funny side other players would feel disrespected by the club and the manager 🤷‍♂️🥴🤣 https://t.co/ewsuIHxycr