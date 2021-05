Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações aos jornalistas após a final da Taça de Portugal com o Benfica:

«Nós jogámos contra uma grande equipa. Existe uma grande diferença entre o Sp. Braga e Benfica. Mas o que os meus jogadores fizeram no campo foi brilhante! Diminuímos as diferenças no campo. Jogadores que vão para a seleção brasileira, para a seleção argentina, uruguaia, portuguesa. Há uma diferença, mas dentro do campo tentamos ser tão ou mais competentes do que os adversários. Os meus jogadores foram extremamente competentes. Ganhámos 2-0 contra um grande adversário que tem um grande treinador e grandes jogadores. Merecemos inteiramente esta vitória.»

[Mudou alguma coisa em relação ao jogo com o Sporting para a Liga, no qual o Sp. Braga também ficou em superioridade numérica muito cedo?]

«Não mudou nada. A atitude foi a mesma, o comportamento foi o mesmo. Tivemos um caudal ofensivo significativo ao longo de todo o ano. Nuns jogos tivemos mais eficácia e noutros menos.

Fomos uma equipa proativa. Jogámos contra um grande Benfica e não esperámos pelo Benfica. Tivemos sempre esta atitude em todos os jogos Partimos sempre com o intuito para provocar o erro. Evidentemente que isto provoca desgaste.

No cômputo geral, acho que tivemos um comportamento brilhante nas quatro competições. Expectativas? Abordar jogo a jogo e chegar o mais longo possível em todas as competições.

Conseguimos de uma forma brilhante culminar o ano, mas se calhar merecíamos mais do que tivemos pelo que os jogadores fizeram o ano inteiro.»