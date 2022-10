Carlos Carvalhal já não é o treinador do Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos. O português foi afastado do comando técnico da equipa ao fim de apenas quatro jogos, avança a CNN Portugal.

O Al Wahda entrou com o pé esquerdo no campeonato local, com um empate e duas derrotas nas primeiras três jornadas. A equipa de Carvalhal até garantiu o primeiro triunfo no domingo, por números expressivos, frente ao Al Bataeh (0-4), mas a decisão já estaria tomada.

O treinador português de 56 anos rumou aos Emirados Árabes Unidos após uma temporada no Rio Ave e duas no Sp. Braga. Carlos Carvalhal já tinha estado na nação árabe entre 2013 e 2015, como coordenador técnico do Al Ahli.