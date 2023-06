Carlos Carvalhal já não é treinador do Celta Vigo. O treinador português acertou a rescisão amigável de contrato com o clube galego, a qual deve tornar-se oficial muito brevemente, após cerca de oito meses no cargo e quando ainda tinha ligação por mais uma época.

Carvalhal, recorde-se, deixou o Celta Vigo após somar dez derrotas, oito empates e oito vitórias na Liga Espanhola.

O português conseguiu a permanência na última jornada, após uma vitória por 2-1 sobre o então já campeão Barcelona, tendo deixado a equipa no 13º posto, três pontos acima da linha de água: quando chegou, o Celta Vigo ocupava o 15º lugar, um ponto acima da linha de água.