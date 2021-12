Carlos Carvalhal destacou a aposta do Sp. Braga nos jovens na sequência da derrota frente ao FC Porto (1-0), em jogo da 14.ª jornada da Liga.

«Hoje fizemos uma gestão cuidada. Demos palco a muitos miúdos de formação. Jogaram hoje oito jogadores abaixo de 21 anos, seis deles da formação. Acabámos o jogo com cinco deles em campo. Estou extremamente satisfeito com os jovens da equipa. Se havia alguma dúvida em relação ao plano do Sp. Braga para o futuro acho que ficou agora dissipada. O objetivo quando vim para cá era também tentar meter o máximo de jogadores jovens na primeira equipa», afirmou o técnico dos minhotos em conferência de imprensa.

«Têm jogado com regularidade o Vitinha e o Moura, o Gorbys e o Guilherme entraram hoje muito bem, o Bruno Rodrigues tem jogado muitas vezes. Estou extremamente orgulhoso. Não deu para ganhar o jogo, mas deu para preparar o futuro do Sp. Braga», concluiu Carvalhal.