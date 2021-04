Al Musrati ficou fora do jogo com o Boavista por estarmos em pleno ramadão, mas Carlos Carvalhal conta com o influente médio líbio para o embate deste domingo com o Sporting, uma vez que o jogo realiza-se mais tarde. Nico Gaitán, que esteve em especial destaque frente ao Boavista, está em dúvida, mas também deve entrar nas contas do treinador para o embate com os leões.

O treinador começou por explicar o caso de Al Musrati. «A hora do jogo é completamente diferente do último jogo, o jogo é às 20h00, é uma opção muitíssimo mais válida do que que na semana passada em que entendemos que o melhor era nem contar com ele. Estará convocado e estará disponível. Jogar de início ou não é uma opção da nossa parte, amanhã veremos», explicou.

Quanto a Nico Gaitán, o treinador assume que o argentino não estará nas melhores condições físicas depois do desgaste frente ao Boavista, mas admite que pode ser lançado no decorrer do jogo. «O Nico fez um grande jogo, sem dúvida, mas a sensação com que fiquei é que me estiquei um bocadinho no tempo de jogo. Devia tê-lo tirado por volta dos sessenta minutos, mas devido à gestão do jogo e o entusiasmo dele no jogo levou-me a esticar mais do que deveríamos fazer. Vamos ver, estamos a avaliar a condição física dele, sabendo que jogando ou entrando o Nico é um jogador que pode acrescentar», destacou ainda.