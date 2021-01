A conferência de imprensa era de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, mas Carlos Carvalhal foi questionado sobre a final da Taça da Liga e o porquê de não ter recebido a medalha de finalista vencido.

«Quando se é convidado para uma festa de aniversário e se, sem razão aparente, se é expulso dessa festa por nenhum motivo, colocado ao frio e à chuva, pergunto se se for chamado para soprar as velas, se volta à festa outra vez. Não sou hipócrita, não voltei porque me puseram fora da sala sem qualquer motivo», começou por dizer o técnico.

Se for castigado... não quero adjetivar», prosseguiu.

Apesar da derrota com o Sporting, Carvalhal faz um balanço positivo da participação dos bracarenses na prova.

«Há quatro competições no nosso calendário, estamos em todas as frentes, e numa delas fomos até à final com um comportamento muito bom, saímos valorizados. Vencemos o Benfica [na meia-final] e, com menos um dia de recuperação em relação ao nosso adversário [Sporting], estivemos bem, sobretudo na segunda parte, quando foi possível jogar, por causa das condições climatéricas.»

«Conheço bem a cidade e o clube e sei que há um sentimento de orgulho muito grande pelo comportamento da equipa», assegurou.

Em relação à partida com os gilistas, o treinador de 55 anos garantiu que haverá uma reação forte dos gverreiros do Minho.

«Vamos reagir bem e vamos a jogo diante de um adversário difícil, com um treinador que foi meu jogador e que organiza muito bem as equipas. Vamos ter que ter alguma paciência, mas vamos estar ao nosso melhor nível para ganhar. É uma empreitada muito difícil, muito complicada, mas isso advém de estarmos em todas as competições e não querermos abdicar de nenhuma», disse.

Sobre a ultrapassagem do Paços de Ferreira na tabela classificativa, e a aproximação do rival Vitória de Guimarães, Carvalhal não se mostra preocupado.

«Sinceramente não me preocupo com isso, jogámos a final no sábado, chegámos à 01:30, treinámos ontem [domingo] a pensar no jogo de amanhã [terça-feira], só tenho tempo para aferir das condições da minha equipa, não tenho tempo para mais nada, nem para lutos, nem para festas. Vamos de jogar de 72 horas em 72 horas até março se passarmos às meias-finais da Taça de Portugal.»

O Sp. Braga recebe o Gil Vicente esta terça-feira, a partir das 19h45.