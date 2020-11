O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, da 7.ª jornada da Liga 2020/21 e que terminou com vitória minhota por 3-2:

«Ausência de Gaitán? Teve um período muito grande, estruturalmente não estava muito forte. Percebendo isso fizemos um trabalho com departamento médico. No dia seguinte ao jogo com o Leicester, ele sentiu uma fisgada no gémeo e teve uma lesão. Vamos ter paciência. Está lesionado.»