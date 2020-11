O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, da 7.ª jornada da Liga 2020/21 e que terminou com vitória minhota por 3-2:

«Estou muito satisfeito que o Paulinho vá à seleção. Já fiz muitos jogos com estas características, que é jogar baixo, sair para ataque e ter um jogador que fica com a bola, para nos organizarmos. Tanto suspirei por um avançado destes e encontrei-o aos 54 anos. É um fora de série a fazer este trabalho.»