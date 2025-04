Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, projetou a partida diante do AVS, a contar para a 29.ª jornada da Liga. O técnico minhoto deixou um «alerta» sobre a equipa de Vila das Aves, que esta temporada já tirou pontos a Benfica e Sporting e garantiu que os bracarenses estão focados na conquista dos três pontos.

«Alerta máximo, é uma equipa que faz parte da elite do futebol português porque está na Liga, roubou pontos ao Benfica e ao Sporting, merece-nos todo o respeito, tem bons jogadores e um bom treinador», começou por dizer o técnico bracrense, na antevisão do encontro da 29.ª jornada da Liga.

«Sabemos que não vai ser tarefa fácil, mas a forma como a equipa trabalhou esta semana, com foco e alerta máximo leva-me a pensar que temos grandes hipóteses de ganhar os três pontos», vincou.

Após o empate diante do Sporting (1-1), com o jovem Afonso Patrão, de 18 anos, a decidir nos minutos finais para os bracarenses, o técnico mostrou estar atento aos jovens da formação, deixando elogios especiais a Ruben Furtado e Afonso Patrão.

«Fizeram uma semana absolutamente tranquila, são miúdos muito bem trabalhados, fisicamente, taticamente e mentalmente. É uma herança que recolhemos da formação e dos treinadores das equipas B, sub-23 e sub-19. Não temos miúdos com grandes tatuagens ou brincos, não tenho nada contra isso, mas aqui anda toda a gente com os pés no chão. Andamos em clima de guerra, não de paz, ou melhor dizendo, andamos com o fato-macaco vestido», referiu, lembrando que nenhuma equipa vive apenas da formação.

«Interessa estar atento à formação, olhar primeiro para dentro antes de ir buscar fora. Um alicerce de um Braga futuro passará pela formação, mas tem de ter a sustentação de outros jogadores do maior nível possível para elevar o valor da equipa. No presente, temos um bocado dessa fórmula, como João Moutinho, Ricardo Horta ou o Paulo Oliveira, que dão suporte aos jovens da equipa, isso será sempre muito importante», assumiu o técnico de 59 anos.

Para o duelo com o AVS, 16.º classificado com 23 pontos, o Sp. Braga, terceiro com 57, não contará com os lesionados Roger e Fran Navarro, nem com João Moutinho e Robson Bambu, ambos suspensos.

Caso vença a partida, Carvalhal tornara-se o treinador com mais vitórias na história do clube (91), feito que diz querer festejar apenas no final da temporada.

O encontro está marcado para este domingo às 18h00, no Estádio Municipal de Braga.