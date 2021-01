O Sp. Braga defronta nesta sexta-feira o Santa Clara nos quartos de final da Taça de Portugal e o treinador dos arsenalistas disse esperar dificuldades diante da única equipa que esta época conseguiu vencer na cidade dos arcebispos.

«Espero um adversário difícil, como todos. Hoje em dia todas as equipas são organizadas e têm argumentos bons, o Santa Clara vem de uma vitória em Vila do Conde [2-1, sobre o Rio Ave], tem um bom treinador e competência. As equipas conhecem-se bem, já nos defrontámos, e o adversário vai fazer pela vida, [mas] nós queremos muito vencer este jogo e ir às meias-finais», disse Carlos Carvalhal em declarações aos canais oficiais do Sp. Braga.

O treinador da equipa minhota prometeu apresentar uma equipa fiel à sua própria imagem e sempre à procura de mais e melhor. «A nossa equipa não modificou nada desde os jogos de preparação, a não ser ter evoluído nas dinâmicas e na organização ofensiva e defensiva. Está melhor hoje do que há dois meses e esperemos que, daqui a um mês, esteja melhor do que hoje» disse.

Recore-se que o Sp. Braga vai realizar o terceiro jogo no espaço de menos de uma semana. Apesar do desgaste evidente, Carvalhal garante que a equipa vai apresentar-se em campo «sem qualquer tipo de desculpa». E acrescentou: «Vamos entrar para vencer, em busca da eliminatória do primeiro ao último minuto, foi isso que prometemos aos adeptos. Queremos ser competitivos, muito focados, tentar praticar um bom futebol e, acima de tudo, passar à próxima eliminatória», rematou.

O Sp. Braga-Santa Clara joga-se a partir das 19h45. O vencedor do jogo vai defrontar o FC Porto ou o Gil Vicente nas meias-finais da Taça de Portugal.