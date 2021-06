A Colômbia informou que tem dois elementos da comitiva infetados com covid-19.



Numa nota divulgada no site oficial, os «cafeteros» divulgaram o nome dos membros do staff infetados: Pablo Román (adjunto) e Carlos Entrena (fisioterapeuta). Segundo a mesma fonte, o duo está assintomático e a cumprir isolamento.



A Colômbia inicia a participação na Copa América esta madrugada frente ao Equador.