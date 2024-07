Carlos Monteiro, um dos mais jovens do plantel do Benfica em futsal, renovou contrato pelo clube. Aos 21 anos, Monteiro estende a sua ligação ao clube da Luz. No entanto, o Benfica não divulgou a duração do contrato.

«É um sentimento enorme de orgulho, para mim. Representar o Benfica sempre foi um dos meus maiores sonhos, e, como eu costumo dizer, não é difícil chegar, o difícil é manter. E hoje é, sem dúvida nenhuma, um dia muito feliz para mim», disse Carlos Monteiro aos meios do clube.



«Foram três anos que serviram para eu aprender. Infelizmente, tive algumas lesões, mas espero que daqui para a frente corra tudo melhor, mesmo a nível de títulos. Não consigo prometer títulos, mas, sempre que visto a camisa do Benfica, tento dar o máximo de mim, e sem dúvida que vou estar mais perto dos títulos se assim for», completou.

O jovem formado no Caxinas já é internacional A português. Na época passada, disputou 24 encontros e marcou oito golos.