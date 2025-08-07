A lista «Benfica no Sangue», liderada por Martim Borges Coutinho Mayer, apresentou esta quinta-feira Carlos Moura como candidato à presidência do Conselho Fiscal do Benfica.

O gestor é licenciado em gestão e o atual presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

«O Benfica faz parte da minha identidade. (…) Ao aceitar o convite para liderar o Conselho Fiscal, trago comigo uma longa experiência em órgãos de supervisão e governação, sempre guiado por princípios de independência, responsabilidade e rigor», afirmou Carlos Moura, em declarações divulgadas pela candidatura.

Martim Mayer destacou o «perfil e a experiência» de Carlos Moura, garantindo que tem as competências para o cargo. Este é o segundo nome da lista apresentado para os Órgãos Sociais, depois Pedro Ferreira Malaquias para a Mesa da Assembleia Geral.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro. Os candidatos conhecidos até ao momento são Rui Costa, atual presidente, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.

Luís Filipe Vieira, presidente do clube entre 2003 e 2021, tem sido apontado como possível candidato, mas ainda não foi apresentada nenhuma candidatura oficial.