Uribe e Luis Díaz integram a lista de convocados da Colômbia para os jogos com o Uruguai e o Equador, da qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

A dupla do FC Porto faz parte das escolhas do selecionador colombiano, o português Carlos Queiroz. James Rodríguez, antigo jogador dos dragões, também está na convocatória.

A Colômbia joga com o Uruguai no dia 13 de novembro e com o Equador quatro dias depois.