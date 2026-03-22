A Federação de Futebol de Omã emitiu este domingo um comunicado a anunciar a saída de Carlos Queiroz, do comando técnico da seleção principal.

«A Federação Omanita de Futebol anuncia a rescisão do contrato com o treinador português Carlos Queiroz por mútuo acordo entre as duas partes», pode ler-se.

O treinador português assumiu seleção de Omã em julho de 2025 e tinha contrato até ao próximo verão. Orientou a equipa durante 11 jogos, nos quais conseguiu quatro vitórias.

Após não alcançar o sonho de apurar Omã para o Mundial 2026, Carlos Queiroz já tinha manifestado a vontade de sair, numa intenção agora materializada por mútuo acordo.

«Gostaria de expressar a minha sincera e profunda gratidão aos jogadores da Seleção Nacional de Omã, à Federação de Futebol de Omã e ao povo e aos apaixonados adeptos de Omã pela honra e pelo privilégio de ter servido a Seleção Nacional», escreveu Queiroz nas redes sociais.

«Juntamente com os jogadores e toda a minha equipa técnica, demos o nosso melhor, dedicando todos os nossos esforços, experiência e conhecimento para trazer sucesso, honra e prestígio ao país. Do fundo do meu coração, agradeço a todos pelo vosso apoio e amizade inabaláveis.»