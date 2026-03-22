OFICIAL: Carlos Queiroz deixa seleção de Omã
Treinador português sai por mútuo acordo, antecipando o final de um contrato que ia até ao verão
Treinador português sai por mútuo acordo, antecipando o final de um contrato que ia até ao verão
A Federação de Futebol de Omã emitiu este domingo um comunicado a anunciar a saída de Carlos Queiroz, do comando técnico da seleção principal.
«A Federação Omanita de Futebol anuncia a rescisão do contrato com o treinador português Carlos Queiroz por mútuo acordo entre as duas partes», pode ler-se.
O treinador português assumiu seleção de Omã em julho de 2025 e tinha contrato até ao próximo verão. Orientou a equipa durante 11 jogos, nos quais conseguiu quatro vitórias.
Após não alcançar o sonho de apurar Omã para o Mundial 2026, Carlos Queiroz já tinha manifestado a vontade de sair, numa intenção agora materializada por mútuo acordo.
«Gostaria de expressar a minha sincera e profunda gratidão aos jogadores da Seleção Nacional de Omã, à Federação de Futebol de Omã e ao povo e aos apaixonados adeptos de Omã pela honra e pelo privilégio de ter servido a Seleção Nacional», escreveu Queiroz nas redes sociais.
«Juntamente com os jogadores e toda a minha equipa técnica, demos o nosso melhor, dedicando todos os nossos esforços, experiência e conhecimento para trazer sucesso, honra e prestígio ao país. Do fundo do meu coração, agradeço a todos pelo vosso apoio e amizade inabaláveis.»
يعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم عن إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش وذلك بالتراضي بين الطرفين 🤝 pic.twitter.com/HTMmjxkw9P— الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) March 22, 2026