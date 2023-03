Vários nomes de peso do futebol nacional e mundial deram os parabéns a Carlos Queiroz no dia em que o treinador português e atual selecionador do Qatar faz 70 anos.

Rui Costa, Luís Figo, Vítor Baía, Paulo Futre, José Mourinho Ruben Amorim, Fernando Santos, Jorge Jesus e até os espanhóis Iker Casillas, Fernando Hierro e Vicente del Bosque, entre outros treinadores e ex-futebolistas que trabalharam com Queiroz enviaram, através da empresa de consultoria desportiva Sports Tailors, mensagens a um dos técnicos mais influentes da história do futebol português.