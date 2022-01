O Egito confirmou o apuramento para os oitavos de final da CAN com um triunfo frente ao Sudão, no fecho do grupo D.



A seleção orientada por Carlos Queiroz chegou à vitória graças a um golo anotado por Mohamed Abdelmonem aos 35 minutos.



No outro jogo do grupo, a Nigéria derrotou a Guiné-Bissau e assegurou a primeira posição.



Com o Tyronne Ebuehi, jogador que pertence aos quadros do Benfica, as Super Águias apenas resolveram a partida na segunda metade graças aos golos de Sadiq (56m) e de William Troost-Ekong (75m).



Refira-se que o portista Zaidu não saiu do banco de suplentes da Nigéria tal como Nanu do lado guineense. Por sua vez, o Fali Candé, jogador do Portimonense, jogou todo o encontro.



A Nigéria fechou o grupo no primeiro lugar com nove pontos à frente do Egito que somou seis. Sudão e Guiné-Bissau terminaram com um ponto cada e estão fora da prova.