Carlos Soares, treinador-adjunto do V. Guimarães, foi crítico da exibição dos seus jogadores após a goleada sofrida em casa do Sporting (5-1).

«Resultado efetivamente pesado. No nosso ADN está a jogar em qualquer campo para ganhar. Entrámos bem, conseguimos ter bola. O Sporting nas primeiras duas bolas consegue fazer dois golos. Depois desses golos deixamos de existir, assumir o jogo, é importante perceber isso. Somos feridos com o terceiro golo em cima do intervalo que condiciona a segunda parte. O 2-0 é o resultado mais enganador no futebol. Na segunda parte o objetivo era deixar outra imagem. Não tivemos a felicidade do Sporting. Na segunda parte tivemos a primeira grande oportunidade e infelizmente não conseguimos marcar nos últimos quatro jogos só tínhamos sofrido um. E hoje voltámos a não ter consistência.»

Mudança de abordagem

«Não passou por aí, foi como eu disse. Num clube grande como o Vitória é jogar para ganhar. Querer assumir o jogo com bola. Quando a nossa pressão à frente foi batida, tivemos dificuldade em lidar com bolas em rutura e entrelinhas. Foram aspetos que melhorámos nos outros jogos. Temos de ser exigentes em cada treino. Não estivemos tão bem nessas situações. Trabalhar com rigor e empenho durante a próxima semana.»

Mensagem após goleada

«É um bocado a mensagem após o jogo com o Tondela. Temos de dar outra imagem. Aquilo que fazemos durante a semana reflete-se ao fim de semana. Foi um jogo mau e agora o ânimo tem de ser dar outra imagem.»