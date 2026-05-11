Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, sublinha o «esforço tremendo» dos seus jogadores no empate com o Benfica (2-2) e explica a presença de Rodrigo Zalazar no banco.

«Partida difícil, contra um rival difícil. Eles tinham que tentar conseguir a vitória, nós tínhamos de agarrar o quarto lugar e não depender de ninguém. A equipa fez um esforço tremendo. Estávamos a chegar ao final da temporada já no limite. A equipa fez um esforço tremendo. As investidas do Benfica foram constantes. Quando tivemos a bola tentámos ir à frente. Uma equipa muito solidária, muito competitiva, o Benfica esteve perto de marcar vários golos. A equipa sobreviveu e competiu. Contentes por uma temporada de muitos jogos e muitos meses.»

Fran Navarro

«Vinha à risca. Lesionou-se contra o Casa Pia, disputou 20 minutos e hoje a lesão estava bem, mas havia risco. Contente do esforço dele e acabou o jogo sem recaídas.»

Rodrigo Zalazar

«No treino pós-Friburgo chegou com febre. Está a tomar antibiótico para amigdalite. Ontem treinou alguma coisa e levámo-lo não a 100 por cento. Havia risco, se o corpo não está bem pode ter uma recaída de lesão. Esteve comprometido e lutou como todos.»