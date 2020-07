O Benfica terminou a Liga na segunda posição, atrás do campeão FC Porto, mas teve uma vez mais o melhor marcador da Liga. Na última jornada, Carlos Vinícius marcou o 18.º e garantiu o troféu, por ter disputado menos minutos que o companheiro de equipa Pizzi e que Taremi (Rio Ave).



Curiosamente, foi Pizzi a fazer a assistência para o golo decisivo de Carlos Vinícius no dérbi frente ao Sporting (2-1).



Pela terceira vez consecutiva, o melhor marcador da prova foi do Benfica.



Jonas destacou-se na temporada 2017/18 com 34 golos, seguindo-se Haris Seferovic com 23 na época passada. O brasileiro já acabou a carreira e o suíço foi menos influente ao longo da presente temporada (cinco golos na Liga). Porém, o reforço Carlos Vinícius ocupou o espaço e demonstrou a sua qualidade na frente de ataque.