Carlos Vinícius jogou apenas um ano no Benfica, mas diz que é um clube que o marcou para sempre e que continua a acompanhar.

Em entrevista à Relevo, o avançado brasileiro do Fulham recordou como a mudança para o nosso país, inicialmente para jogar no Real Massamá, então na II Liga, lhe mudou a vida.

«Fui para Portugal com contrato de um ano, por empréstimo. Mas o clube podia terminar a ligação ao fim de seis meses. Por isso tinha muita pressão em cima de mim. As coisas não eram fácies para mim no Brasil, não podia falhar. Era uma oportunidade única», lembra.

Do clube de Massamá, Carlos Vinícius deu um salto de gigante para o Nápoles, clube no qual não chegou a estrear-se, seguindo-se dois empréstimos: ao Rio Ave e ao Mónaco.

Após essas duas cedências, o avançado assinou pelo Benfica, onde conseguiu a melhor época da carreira até hoje, com 24 golos em 47 jogos.

«Quando assinei pelo Benfica era a terceira compra mais cara do clube. As pessoas olhavam para mim de forma diferente. Mas a primeira época correu muito bem, marquei 24 golos», lembra, antes de fazer juras de amor ao clube encarnado.

«Apesar de só ter ficado lá um ano, trago o clube no coração. Gosto muito do Benfica, é um dos melhores clubes do mundo. Quem lá passou sabe do que estou a falar. A grandeza do clube vê-se tanto dentro como fora do campo. A minha família gosta muito de Lisboa e mantenho relação com pessoas do clube. Há um mês voltei [a Lisboa] e fui ao clube», revela o jogador que esteve ligado às águias durante quatro épocas, com empréstimos ao Tottenham e ao PSV Eindhoven, antes de se transferir para o Fulham.