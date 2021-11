O PSV Eindhoven recebeu e venceu o Sturm Graz por 2-0, na quinta e penúltima jornada do grupo B da Liga Europa, num jogo com golos do extremo português Bruma e do avançado Carlos Vinícius, cedido pelo Benfica aos holandeses.

Vinícius abriu o marcador de penálti aos 45 minutos e, já na segunda parte, Bruma fez o 2-0 final ao minuto 56, colocando o PSV em segundo lugar, com oito pontos, em zona de ida ao play-off de acesso aos oitavos de final.

Nos oitavos de final, de forma direta, está já o Mónaco de Gelson Martins, que recebeu e venceu a Real Sociedad por 2-1, com golos de Volland (28m) e Fofana (38m). Pelo meio, Isak marcou para os bascos (35m). Gelson entrou ao minuto 76 e ainda ajudou a equipa a aguentar a diferença mínima em inferioridade numérica para o apuramento, depois da expulsão de Fofana (89m).

O Mónaco é líder com 11 pontos e garante matematicamente o primeiro lugar. O PSV sobe a segundo com oito pontos, por troca com a Real Sociedad, terceira com seis e agora em posição de ida para a Liga Conferência. O Sturm tem um ponto e diz adeus às competições europeias nesta fase de grupos.

Na última jornada há um Sturm-Mónaco e um Real Sociedad-PSV, sendo que aos holandeses basta um empate para selar o segundo lugar e ida ao play-off com as equipas que caírem da Liga dos Campeões.