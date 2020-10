Neymar manteve uma boa relação com Carol Dantas, antiga namorada e mãe do filho do jogador, David Lucca (9 anos). Para assinalar o aniversário da influencer, o internacional brasileiro publicou um longo texto nas redes sociais, repleto de elogios.



«Hoje é um dos dias mais especiais que tenho em minha vida. A mãe super heroína que meu filho tem, a amiga e parceira que eu tenho», escreveu Neynar, acrescentando: «Você merece todas as coisas mais lindas desse mundo, eu só tenho a te agradecer pelo que faz pelo nosso filho e por mim. OBRIGADO!!! O dia é seu mas quem comemora somos nós por ter você em nossas vidas. Te amo.»



Para além da forte ligação com Carol Dantas, o jogador do Paris Saint-Germain também mantém uma ótima relação com o marido da influencer, o empresário Vinicius Martinez.