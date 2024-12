Carol Oliveira, jogadora de futsal do Centro de Tijucas, em Santa Catarina, no Brasil, faleceu tragicamente depois de cair do 22.º andar, enquanto gravava um vídeo.

O episódio ocorreu no último domingo, enquanto a jovem de 22 anos e o irmão faziam gravações no topo do prédio, num heliponto, e, segundo o irmão da vítima, a mesma distraiu-se e acabou por cair.

A polícia está a investigar a morte, mas as primeiras informações é que não há suspeitas de que não tenha sido um acidente, até porque o irmão captou a queda no vídeo que estava a gravar.

O clube informou que a treinadora da jovem, Angélica Solidade, criou uma arrecadação de fundos para ajudar a família da vítima com as despesas funerárias.