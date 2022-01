Daniel Bragança foi uma das novidades no onze do Sporting para a visita ao Vizela e justificou a aposta com o segundo golo dos campeões nacionais, fixando o resultado final no encontro referente à 18.ª jornada da Liga 2021/22 (0-2).



Depois de balançar as redes contrárias, o jovem médio leonino fez um C com a mão direita, apresentando uma dedicatória especial.



A acompanhar o jogo em direto, a namorada Carolina Seixal ficou emocionada, partilhando o momento nas redes sociais: «E este presente?»



Carolina Seixal celebrou o seu 24.º aniversário e teve direito a uma prenda inesperada de Daniel Bragança, com quem namora desde 2016.



Veja as fotografias de Daniel Bragança e Carolina Seixal.