O Arouca terminou com uma série de seis jogos sem derrotas do FC Porto B ao vencer por 3-0, no Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.



Os arouquenses chegaram ao intervalo a vencer graças a um golo de André Silva aos 23 minutos. Na etapa complementar, o conjunto de Armando Evangelista ampliou o marcador por Basso aos 63 minutos e fixou o resultado final com um golo de Heliardo, já nos descontos.



Refira-se que Carraça e Malang Sarr, jogadores da equipa principal dos dragões, foram titulares na equipa orientada por António Folha.



Com este triunfo o Arouca subiu provisoriamente ao quinto lugar e está a cinco pontos do segundo classificado. Por sua vez, o FC Porto B segue no 16.º posto, mas pode terminar a ronda em zona de despromoção, visto que Oliveirense e Vilafranquense ainda não jogaram.