A Carris informou, esta segunda-feira, que a greve convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP) para próxima terça-feira (18 de março), deverá provocar «algumas perturbações no serviço regular de transportes».

Face à situação, a Carris assumiu que «fará todos os esforços com vista a minorar os inconvenientes desta perturbação», lamentando os incómodos causados aos clientes.

«Serão assegurados serviços mínimos para o período em que decorre a referida greve», acrescentou a transportadora de Lisboa em comunicado oficial,

Confira a lista das 12 carreiras que vão ter «serviços mínimos» esta terça-feira:

703 - Charneca-Bairro Padre Cruz

708 - Martim Moniz-Sacavém (Urb. Real Forte)

717 - Praça do Chile-Fetais

726 - Sapadores-Pontinha Centro

735 - Cais do Sodré-Hospital de Santa Maria

736 - Rossio-Odivelas

738 - Estrada da Luz-Alto de Santo Amaro

751 - Estação de Campolide-Linda-a-Velha

755 - Poço do Bispo-Sete Rios

758 - Cais do Sodré-Portas de Benfica

760 - Gomes Freire-Cemitério da Ajuda

767 - Campo Mártires da Pátria-Reboleira (Metro)