O procurador Rosário Teixeira, que conduz a investigação do Ministério Público que deu origem à chamada operação «Cartão Azul», afirma, no despacho das buscas à SAD do FC Porto, que Pinto da Costa é suspeito de desviar milhões de euros em comissões de transferências de jogadores há quase 10 anos.

«Desde 2012, vários agentes desportivos – entre eles Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa – acordaram com Pinto da Costa, presidente do FC Porto, desenvolver um esquema destinado a gerar proveitos indevidos» na esfera dos envolvidos, segundo pode ler-se no despacho, a que a CNN Portugal teve acesso.



Para colocarem jogadores no FC Porto, ou para os venderem do FC Porto para outros clubes, de acordo com o mesmo despacho do procurador, esses empresários «aceitam devolver, designadamente a Pinto da Costa, parte dos montantes cobrados em comissões pela sua intervenção como intermediários nesses negócios».



No dia 22 de novembro, o Ministério Público mandatou 33 buscas, entre as quais à SAD azul e branca, afirmando estar a investigar o pagamento de comissões superiores a 20 milhões de euros relacionados com transferências de futebolistas.



Ao todo, são 12 negócios em investigação:

2013 e 2016

Casemiro

Brahimi

Quaresma

Abubakar

2017 a 2020

Ricardo Pereira

Uribe

Militao

Felipe

Zé Luís

Oliver Torres

Fábio Silva

Danilo Pereira



[artigo atualizado]