O Sporting vai renumerar o número de sócios ativos, tal como está previsto nos estatutos do clube, informaram esta terça-feira os leões.

«A renumeração vai realizar-se no mês de Julho de 2020, durante o qual serão enviados aos sócios os cartões provisórios com o novo número. Os novos cartões são enviados apenas no início da temporada 2020/2021», pode ler-se, em comunicado publicado no site oficial.

Na mesma nota, o clube de Alvalade informa que está a desenvolver um cartão de sócio «inovador, com novidades gráficas e tecnológicas», que será revelado «em breve».

«Consciente das dificuldades que muitos sportinguistas enfrentam devido à pandemia de COVID-19 e às consequências da mesma, o Sporting Clube de Portugal lançou a campanha “EU SOU - Renumeração 2020”, permitindo o regresso de sócios antigos em condições especiais de regularização até 30 de junho», revela ainda o Sporting.