Numa parceria com a SofaScore, o Maisfutebol apresenta um levantamento do registo disciplinar de FC Porto, Benfica e Sporting até agora no campeonato, com destaque para os cartões e a faltas.

Em relação aos cartões, o Benfica é por exemplo a equipa que viu mais vermelhos: cinco. Sporting e FC Porto viram três. No que concerne aos amarelos, lideram a lista os leões, com 73, mais um do que o rival da Segunda Circular.

Dos três, o FC Porto é a equipa que mais amarelos arrancou aos adversários, ao passo que o Benfica já por seis vezes viu oponentes a serem expulsos.

Sobre o número de faltas, a formação de Sérgio Conceição é a que mais «peca»: os azuis e brancos cometem, em média, 16,6 faltas por jogo. Em sentido contrário, o Sporting é o clube mais fustigado, com uma média de infrações sofridas por partida de 15,2.

Refira-se que o conjunto orientado por Bruno Lage é a equipa que precisa de fazer menos faltas para ser admoestada: a cada 4.74 infrações, as águias veem cartão, contra as 6.51 do FC Porto e as 5.42 do Sporting.

E desde 2016/17, como é o registo disciplinar dos três grandes?

Se recuarmos até ao início da época 2016/17, altura em que os dados da SofaScore estão disponíveis, o Sporting é o clube mais castigado disciplinarmente, com 322 amarelos e 17 vermelhos em 129 jogos.

O Benfica foi quem mais «arrancou» cartolinas amarelas aos seus oponentes, ao passo que o FC Porto «expulsou» adversários por 28 vezes.

O Sporting é a equipa que mais comete faltas por jogo, com uma média de 16.4, mas também a que mais sofre, com 16.5. Os leões são ainda a equipa que vê mais cartões por cada falta que comete. Os homens de Alvalade veem um cartão a cada 6.25 infrações, contra a média de 7.71 do FC Porto e 7.54 do Benfica.