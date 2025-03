Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, em conferência de imprensa, após a vitória por 0-1 frente ao Farense este sábado, 15 de Março, no Estádio São Luís, em Faro.

[Que análise faz ao jogo?]

Queria agradecer a presença dos adeptos e dar os parabéns aos meus jogadores pelo jogo abnegado que fizeram, mas também aos jogadores do Farense pelo que lutaram.

Antevia-se um jogo difícil. O Farense a jogar no São Luís é agressivo. Pressionou-nos muito na primeira parte, tivemos dificuldade em sair, com demérito nosso também.

Falhámos muitos passes, muitas receções, mas pareceu que o Farense estava muito cómodo.

Ao intervalo, eu e a minha equipa decidimos alterar alguns posicionamentos que dificultaram as saídas do Farense. Houve a entrada do Racic, um jogador mais posicional, no meio-campo, o Horta e o Zalazar ganharam melhor a posição no terreno e partimos para uma segunda parte boa.

Não era justo termos marcado o segundo golo, mas tivemos duas, três oportunidades para o fazer. Para nós, o mais importante, foi conseguir os três pontos.

[O objetivo para esta época é o 3º lugar?]

O grande objetivo passa a ser vencer o Arouca na próxima jornada. Um passo de cada vez. Estamos no bom caminho a ambição é boa. Estamos a jogar uma vez por semana e isso nota-se na frescura da equipa, na forma como acaba o jogo.

[O Braga não teve uma época fácil. Está surpreendido por chegar a esta altura a lutar pelo 3º lugar?]

Eu não estou a lutar pelo 3º lugar: estou a lutar pela melhor posição possível. No final, logo veremos onde estamos. Eu já o disse: sem estar a sacudir a água do capote, quando um treinador não começa a temporada, apesar do empenho de todos, não é a mesma coisa.

Em Janeiro, conseguimos, mais internamente do que fora, reformular a equipa, mais ao nosso jeito, a jogar o nosso futebol e quem trabalha e faz tudo espera sempre vencer. É isso que nós estamos a fazer jogo a jogo.