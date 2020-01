A casa de Jesús Corona em São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, foi assaltada no decorrer do Sp. Braga-FC Porto, jogo referente à final da Taça da Liga, que terminou com a vitória da formação minhota por 1-0.



É o segundo assalto a uma habitação de um jogador do FC Porto durante os compromissos dos dragões, em pouco mais de um mês, depois de ter acontecido o mesmo com Otávio a 13 de dezembro de 2019.



A informação sobre o assalto à casa de Jesús Corona foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pelo Maisfutebol.



A funcionária que estava na habitação do internacional mexicano foi ameaçada pelos assaltantes, que estavam armados, mas não sofreu qualquer ferimento. Os indivíduos levaram jóias e colocaram-se em fuga.