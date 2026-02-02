O FC Porto apresenta-se em campo diante do Casa Pia, em Rio Maior, com cinco alterações no onze em relação à equipa que Francesco Farioli fez alinhar de início no jogo europeu com o Rangers.

Martim Fernandes, Thiago Silva, Pablo Rosario, Gabri Veiga e Borja Sainz são apostas iniciais, sendo que Froholdt (estava em dúvida devido a estado febril), Kiwior, Alberto Costa, Rodrigo Mora e Williams Gomes vão todos para o banco de suplentes.

O FC Porto procura recuperar os sete pontos de vantagem para o Sporting, que defronta na próxima segunda-feira no Dragão, e dilatar para 12 a distância para o Benfica.

Do lado do Casa Pia, a equipa agora orientada por Álvaro Pacheco ainda busca o primeiro triunfo da nova era e de 2026. O técnico dos gansos promove apenas uma alteração: Renato Nhaga, que está de saída neste mercado, é rendido no onze por Ofori.

Casa Pia: Sequeira; João Goulart, Kaly e David Sousa; Larrazabal, Rafael Brito, Ofori e Abdu Conté; Tiago Morais, Cassiano e Livolant.

FC Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Thiago Silva, Francisco Moura; Pablo Rosario, Alan Varela, Gabri Veiga; Pepê, Samu, Borja Sainz.