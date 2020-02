O FC Porto B foi ao Estádio Pina Manique bater o Casa Pia por 3-1, em jogo da 21.ª jornada da II Liga.

Com Fábio Silva no onze, os dragões chegaram à vantagem logo ao terceiro minuto, com um golo de Mor Ndiaye, e Ricardo Valente aumentou a contagem ao minuto 25.

O Casa Pia, «lanterna vermelha» do segundo escalão, ainda reduziu por Alexandros Voilis (58m), mas o FC Porto B chegou ao terceiro golo de penálti, convertido por Fábio Vieira (67m).

A equipa de Rui Barros vai numa série de cinco jogos sem perder, enquanto que o Casa Pia, orientada por Ricardo Peres, soma doze jornadas sem triunfos.