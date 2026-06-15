Álvaro Pacheco não vai continuar no Casa Pia na próxima temporada.

O treinador de 54 anos anos chegou ao clube lisboeta em janeiro e alcançou o objetivo da permanência ao bater o Torreense no play-off.

A manutenção na Liga fez ativar automaticamente a cláusula de renovação prevista no contrato, mas Álvaro Pacheco e a administração da SAD casapiana entenderam que havia divergências entre o que se pretendia e o que era realista alcançar na próxima temporada.

O Casa Pia, que ainda não oficializou a saída de Álvaro Pacheco do clube, trabalha agora na sucessão do técnico.