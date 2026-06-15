Casa Pia
Há 26 min
Álvaro Pacheco deixa o comando técnico do Casa Pia
Treinador tinha contrato por mais um ano, mas sai após cumprir o objetivo da permanência
Treinador tinha contrato por mais um ano, mas sai após cumprir o objetivo da permanência
Álvaro Pacheco não vai continuar no Casa Pia na próxima temporada.
O treinador de 54 anos anos chegou ao clube lisboeta em janeiro e alcançou o objetivo da permanência ao bater o Torreense no play-off.
A manutenção na Liga fez ativar automaticamente a cláusula de renovação prevista no contrato, mas Álvaro Pacheco e a administração da SAD casapiana entenderam que havia divergências entre o que se pretendia e o que era realista alcançar na próxima temporada.
O Casa Pia, que ainda não oficializou a saída de Álvaro Pacheco do clube, trabalha agora na sucessão do técnico.
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