Álvaro Pacheco falou esta sexta-feira à imprensa, tendo em vista a receção deste sábado ao Rio Ave. O técnico dos «gansos» abordou a luta pela manutenção e admitiu querer focar-se apenas no seu jogo, sem depender dos restantes resultados. Relembrar que o Casa Pia não depende apenas de si para assegurar a permanência na Liga.

Primeiro há que ganhar!

«Focamo-nos na nossa equipa. Não podemos perder energia nos outros jogos, temos de nos focar no que controlamos, que é o nosso jogo. Temos de ser coesos, unidos e ter controlo emocional. E sermos capazes de, com bola, procurar os espaços que queremos e fazer golos.»

As contas da manutenção

«Nós temos de conquistar os três pontos. Claro que às vezes o empate pode servir para os nossos objetivos, vamos estar atentos a isso e passar essa informação, se necessário, mas o foco será a minha equipa, os meus jogadores e o que temos de fazer para conquistar os três pontos.»

O que esperar do Rio Ave

«Vêm discutir o jogo. São uma equipa que está tranquila com os objetivos desta época que vem jogar sem pressão e com vontade de acabar a época com uma vitória. Vai ser um jogo intenso.»

O Casa Pia e o Rio Ave têm encontro previsto para sábado, num jogo da última jornada da Liga, que terá início às 18:00.