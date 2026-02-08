Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, na flash interview da Sporttv, após o empate a zeros frente ao Nacional, na 21ª jornada da I Liga, disputada este domingo, 8 de Fevereiro, no Estádio da Choupana (Madeira).

[O empate é um resultado que o deixa o satisfeito?]

Sim. Acho que é justo. Acreditávamos que podíamos levar os três pontos, mas sabemos que o Nacional em casa é muito forte, tem marcado muitos golos e cria dificuldades aos adversários. Jogam juntos há muitos anos e o Tiago [Margarido] está a fazer um trabalho fantástico.

Sabíamos que íamos ter de ter um foco muito grande principalmente a nível defensivo e acho que conseguimos isso. A nível de oportunidades flagrantes, o Nacional não as teve tiveram. Tiveram mais posse de bola, mas criar oportunidades não foram criando.

Faltou-nos ser mais criteriosos e aproveitar o espaço da melhor forma. Foi um jogo muito intenso, com um ritmo alto. Estamos a crescer e nota-se isso. É o terceiro jogo em que conseguimos pontuar e isso é fantástico para o percurso dos nossos jogadores. Queríamos muito ganhar, mas a caminhada faz-se de pontos e este é mais um nessa caminhada.

[A sua ideia de jogo era consentir de alguma forma uma maior posse de bola ao Nacional?]

Não. A meio do jogo mudámos porque o Nacional estava a sair com facilidade. É evidente que, sempre que o Nacional conseguiu aproveitar os espaços, a nossa linha defensiva não se sentiu confortável.

Quisemos obrigar o Nacional a jogar mais por fora. Penso que, quando fizemos mudanças, ficámos mais tranquilos a nível defensivo. Faltou-nos, com bola, aproveitar as costas. O timing não foi o acertado, mas estamos felizes por mais um ponto.