O treinador Álvaro Pacheco considerou que a interrupção na Liga, devido ao adiamento da receção ao Sp. Braga, foi produtiva para o Casa Pia preparar a visita ao Estrela da Amadora, da 27.ª jornada. Além disso, elogiou a evolução do plantel.

Descanso no fim de semana passado

«Gostamos de competição, mas estas paragens são importantes para consolidar a ideia de jogo. Foram semanas muito produtivas, a equipa deu um bom sinal e estamos muito mais fortes do que anteriormente. Não controlamos o calendário, mas o mais importante é sentir que a equipa está mais preparada. Eu não tenho dúvidas disso».

Reboleira

«Vai ser um jogo intenso. O Estrela da Amadora gosta de um jogo ritmado, muito intenso e agressivo. Cria muita variabilidade e jogo exterior, o Stoica está sempre a atacar a profundidade, o Marcus e o Jovane Cabral jogam muito bem entrelinhas e dão aceleração ao jogo. Tem uma identidade muito bem vincada, mas temos uma oportunidade de continuar a caminhada. Temos de tentar tirar os pontos fortes do adversário e explorar os pontos débeis que o Estrela da Amadora pode ter.»

Evolução do grupo de trabalho

«Nos últimos jogos, a equipa cresceu muito no seu processo defensivo. Está mais sólida e compacta, define muito bem os momentos de pressão e de encurtamento e explora a profundidade. Temos de continuar a crescer para ficarmos melhores. A nível de processo ofensivo, a equipa também já está mais sólida e identificada. A equipa está cada vez mais preparada a nível de jogo, intensidade, camaradagem, espírito e cultura. Como treinador, estou muito satisfeito e feliz.»