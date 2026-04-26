Pacheco: «Cada ponto custa a conquistar e é nisso que nos focamos»
Técnico do Casa Pia previu um confronto complicado contra uma equipa motivada
Técnico do Casa Pia previu um confronto complicado contra uma equipa motivada
Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, falou da dificuldade em ganhar pontos e deixou elogios ao próximo adversário, o Gil Vicente de César Peixoto. Os gansos procuram tirar pontos da visita aos galos para poderem respirar na luta pela manutenção na Liga.
A escassez de pontos conquistados
«É uma prova disso, acho que cada ponto custa a conquistar e é nisso que nos temos também focado e trabalhado.»
A necessidade de pontuar
«Trabalhamos pelo nosso crescimento, desenvolvimento e a capacidade que temos, na nossa intervenção, é perceber que há três pontos em disputa. Estamos numa situação na qual também temos de saber a responsabilidade do momento.»
Elogios ao Casa Pia e a César Peixoto
«Vamos encontrar uma equipa motivada, que está também a lutar por objetivos, são duas equipas que vão querer ganhar os jogos por diferentes motivos. O Gil é uma equipa que tem conhecimento do jogo, esta e as outras equipas treinadas pelo César [Peixoto] são equipas que gostam muito de construir e criar.»
A boa exibição frente ao Sp. Braga como exemplo
«Acho que o Casa Pia tem demonstrado muito nos jogos – e, particularmente, o último jogo, frente ao Sporting de Braga - um estilo de jogo similar ao que vamos encontrar e deu uma resposta muito boa. Conseguimos anular os pontos fortes do adversário e tentar procurar e também explorar os seus pontos mais fracos.»