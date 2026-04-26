Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, falou da dificuldade em ganhar pontos e deixou elogios ao próximo adversário, o Gil Vicente de César Peixoto. Os gansos procuram tirar pontos da visita aos galos para poderem respirar na luta pela manutenção na Liga.

A escassez de pontos conquistados

«É uma prova disso, acho que cada ponto custa a conquistar e é nisso que nos temos também focado e trabalhado.»

A necessidade de pontuar

«Trabalhamos pelo nosso crescimento, desenvolvimento e a capacidade que temos, na nossa intervenção, é perceber que há três pontos em disputa. Estamos numa situação na qual também temos de saber a responsabilidade do momento.»

Elogios ao Casa Pia e a César Peixoto

«Vamos encontrar uma equipa motivada, que está também a lutar por objetivos, são duas equipas que vão querer ganhar os jogos por diferentes motivos. O Gil é uma equipa que tem conhecimento do jogo, esta e as outras equipas treinadas pelo César [Peixoto] são equipas que gostam muito de construir e criar.»

A boa exibição frente ao Sp. Braga como exemplo

«Acho que o Casa Pia tem demonstrado muito nos jogos – e, particularmente, o último jogo, frente ao Sporting de Braga - um estilo de jogo similar ao que vamos encontrar e deu uma resposta muito boa. Conseguimos anular os pontos fortes do adversário e tentar procurar e também explorar os seus pontos mais fracos.»