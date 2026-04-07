Álvaro Pacheco analisou o empate do Casa Pia contra o Benfica, a uma bola, nesta segunda-feira, com elogios para a sua equipa.

«São duas equipas num momento diferente. Nós com algumas baixas. Com bola, não podemos discutir com o Benfica, isso era o que o Benfica queria. O golo do Benfica é uma perda de bola nossa. Tínhamos de ser compactos, proteger o nosso jogo interior. Não podíamos perder a bola no meio-campo defensivo, pois o Benfica é muito forte na pressão. Foi isso que conseguimos fazer. Não me acredito que o Benfica tenha tido muito mais oportunidades do que o Casa Pia.»

«Acabamos a primeira parte com duas boas chances de golo. Na segunda parte, entrámos novamente muito bem no jogo, a não permitir que o Benfica tivesse o caudal ofensivo que pretendia. Demos uma grande resposta, mesmo estando em desvantagem. Fomos em busca do empate e só demonstra a coragem de uma equipa que acreditava que podia vencer. Faltou-nos frescura e clarividência para aproveitar momentos na parte final para chegar à vitória, que seria injusta para o Benfica. O empate ajusta-se perfeitamente.»

«Quando a equipa ‘grande’ não consegue vencer, a equipa mais pequena é que tem mérito. O Casa Pia retirou os pontos fortes do Benfica, levou o Benfica para um desconforto e olhou-os sempre nos olhos. É de louvar esta mentalidade, num jogo difícil. Jogar contra 'grandes' é muito difícil e os meus jogadores foram uns campeões.»